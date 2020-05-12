Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.05.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %34
Rüzgar Kuzey yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu
27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Mayıs, 31 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;
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