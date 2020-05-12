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Ankara hava durumu 27 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %71

Nem en düşük %25

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-148.jpg

27 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

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27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-096.jpg

gazeteilksayfa.com

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