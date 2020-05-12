Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (27.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %94
Nem en düşük %51
Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
27 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
27 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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