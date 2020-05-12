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Ankara hava durumu 28 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.12.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %82

Rüzgar Doğu yönünden 1 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

28 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

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28 Aralık, 29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

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