  • BIST 4.883,90
  • Altın 1050.186
  • Dolar 18.6284
  • Euro 19.3386
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Ankara hava durumu 28 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (28.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %46

Rüzgar Doğu yönünden 9 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-037.jpg

28 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-037.jpg

28 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım, 01 Aralık, 02 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-038.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Solunum yollarında 'Süper Enfeksiyon' tehdidi28 Kasım 2022 Pazartesi 04:35
  • Duygusal Özgürleşme Tekniği nedir? EFT tekniği nedir? Duygusal özgürleşme tekniği (EFT) nasıl uygulanır?27 Kasım 2022 Pazar 14:56
  • Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı nedir, nerede, parkta neler var?27 Kasım 2022 Pazar 14:09
  • Ağız sağlığında düzenli kontrol ve bakım şart26 Kasım 2022 Cumartesi 04:38
  • Hacıkadın Şehir Ormanı başkente nefes aldıracak26 Kasım 2022 Cumartesi 04:35
  • PTT personel mi alacak? PTT Personel alımını hangi alanda yapacak, genel başvuru şartları neler?25 Kasım 2022 Cuma 16:05
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 yeni üst geçit ne zaman bitecek, 12 üst geçit nerelere yapılıyor, ne zaman bitecek?25 Kasım 2022 Cuma 15:05
  • Bozbaş nedir, nasıl yapılır? Bozbaş nerenin yemeği?25 Kasım 2022 Cuma 14:54
  • Çocuklarına öğretmenliği önermiyorlar25 Kasım 2022 Cuma 04:40
  • İkinci el araç alırken kontrol etmeden almayın25 Kasım 2022 Cuma 04:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti