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Ankara hava durumu 28 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %75

Nem en düşük %48

Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (PUSLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-126.jpg

28 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-071.jpg

28 Mart, 29 Mart, 30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-070.jpg

gazeteilksayfa.com

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