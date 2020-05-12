  • BIST 2.476,97
  • Altın 895.744
  • Dolar 14.7761
  • Euro 15.6065
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Ankara hava durumu 28 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %71

Nem en düşük %25

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-149.jpg

28 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-098.jpg

28 Nisan, 29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-097.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AHİD üyeleri iftar programında buluştu28 Nisan 2022 Perşembe 03:03
  • Bayramımız Kutlu Olsun28 Nisan 2022 Perşembe 02:02
  • Sahipsiz hayvanlara dikkat çeken TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Bunun önüne geçmeliyiz”27 Nisan 2022 Çarşamba 05:05
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi27 Nisan 2022 Çarşamba 04:05
  • Ev fiyatları el yakıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 04:04
  • 24’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na 130 sporcu ile katılacak27 Nisan 2022 Çarşamba 03:03
  • Ramazan27 Nisan 2022 Çarşamba 02:02
  • Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi26 Nisan 2022 Salı 13:03
  • Altındağ Belediye Binası 2 aya yıkılıyor26 Nisan 2022 Salı 05:05
  • Sen Kimsin!? Kimsin Sen!? Hadsiz!!!26 Nisan 2022 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti