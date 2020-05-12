Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 6 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %73
Rüzgar Güney yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (KUVVETLİ YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
28 Şubat, 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.