Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %77
Rüzgar Doğu yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.