Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (29.10.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %40
Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün havanın (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu
30 Ekim, 31 Ekim, 01 Kasım, 02 Kasım, 03 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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