Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (29.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 14 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %81
Nem en düşük %47
Rüzgar Doğu yönünden 11 km/s
Ankara'da bugün havanın (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
29 Kasım, 30 Kasım, 01 Aralık, 02 Aralık, 03 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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