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Ankara hava durumu 29 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (29.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük %47

Rüzgar Doğu yönünden 11 km/s

Ankara'da bugün havanın (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-038.jpg

29 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-038.jpg

29 Kasım, 30 Kasım, 01 Aralık, 02 Aralık, 03 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-039.jpg

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