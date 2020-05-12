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Ankara hava durumu 29 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 29.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 29 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (29.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük %38

Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-127.jpg

29 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

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29 Mart, 30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan, 2 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-071.jpg

gazeteilksayfa.com

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