Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 15 derece
En düşük hava sıcaklığı -3 derece
Nem en yüksek %76
Nem en düşük %38
Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
29 Mart, 30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan, 2 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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