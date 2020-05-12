Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.05.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %64
Nem en düşük %23
Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu
29 Mayıs, 30 Mayıs, 31 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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