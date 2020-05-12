Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (29.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %81
Nem en düşük %28
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
29 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
29 Nisan, 30 Nisan, 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;
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