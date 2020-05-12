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Ankara hava durumu 3 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 1 derece

En düşük hava sıcaklığı -2 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %68

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-111.jpg

3 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-053.jpg

3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-053.jpg

gazeteilksayfa.com

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