Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 1 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %68
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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