Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 23 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %61
Nem en düşük %22
Rüzgar Güneybatı yönünden 44 km/sa
Ankara'da bugün hava (RÜZGARLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan, 7 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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