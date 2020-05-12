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Ankara hava durumu 3 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %58

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-100.jpg

3 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-003.jpg

3 Ocak, 4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

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