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Ankara hava durumu 3 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %95

Nem en düşük %78

Rüzgar Güney yönünden 27 km/sa

Ankara'da bugün hava (KARLA KARIŞIK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-089.jpg

3 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-030.jpg

3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-029.jpg

gazeteilksayfa.com

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