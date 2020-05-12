Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %78
Rüzgar Güney yönünden 27 km/sa
Ankara'da bugün hava (KARLA KARIŞIK YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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