Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (30.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %53
Rüzgar Doğu yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
30 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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