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Ankara hava durumu 30 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (30.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %51

Rüzgar Doğu yönünden 6 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-039.jpg

30 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-039.jpg

30 Kasım, 01 Aralık, 02 Aralık, 03 Aralık, 04 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-040.jpg

gazeteilksayfa.com

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