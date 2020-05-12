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Ankara hava durumu 30 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %95

Nem en düşük %53

Rüzgar Güneybatı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-128.jpg

30 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-073.jpg

30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-072.jpg

gazeteilksayfa.com

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