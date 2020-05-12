Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (30.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %53
Rüzgar Güneybatı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
30 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
30 Mart, 31 Mart, 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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