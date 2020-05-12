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Ankara hava durumu 30 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %64

Nem en düşük %23

Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-168.jpg

30 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

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30 Mayıs, 31 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-003.jpg

gazeteilksayfa.com

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