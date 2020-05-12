Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (30.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 1 derece
En düşük hava sıcaklığı -7 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %69
Rüzgar Güney yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
30 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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