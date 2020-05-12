Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (31.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %55
Rüzgar Doğu yönünden 4 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
31 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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