Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (31.10.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %69
Nem en düşük %29
Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
31 Ekim 2022 Ankara saatlik hava durumu
31 Ekim, 01 Kasım, 02 Kasım, 03 Kasım, 04 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.