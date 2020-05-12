Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (04.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %26
Rüzgar Batı yönünden 22 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
4 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan, 7 Nisan, 8 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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