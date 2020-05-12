Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.05.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 14 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %78
Nem en düşük %39
Rüzgar Kuzey yönünden 20 km/sa
Ankara'da bugün hava (SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
5 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu
5 Mayıs, 6 Mayıs, 7 Mayıs, 8 Mayıs, 9 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;
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