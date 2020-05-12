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Ankara hava durumu 5 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 7 derece

Nem en yüksek %78

Nem en düşük %39

Rüzgar Kuzey yönünden 20 km/sa

Ankara'da bugün hava (SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-151.jpg

5 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

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5 Mayıs, 6 Mayıs, 7 Mayıs, 8 Mayıs, 9 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-099.jpg

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