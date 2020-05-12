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Ankara hava durumu 5 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %74

Nem en düşük %37

Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-131.jpg

5 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-078.jpg

5 Nisan, 6 Nisan, 7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-077.jpg

gazeteilksayfa.com

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