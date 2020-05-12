Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %57
Rüzgar Güney yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
5 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
5 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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