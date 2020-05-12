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Ankara hava durumu 6 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %73

Nem en düşük %26

Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-173.jpg

6 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-123.jpg

6 Haziran, 7 Haziran, 8 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-123.jpg

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