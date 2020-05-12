Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (06.03.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %59
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
6 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu
6 Mart, 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart 2022 Ankara hava durumu;
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