Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (06.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %65
Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (PUSLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
6 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
6 Ocak, 7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
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