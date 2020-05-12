  • BIST 2.019,85
  • Altın 784.47198
  • Dolar 13.6953
  • Euro 15.478
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara hava durumu 6 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %65

Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (PUSLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-103.jpg

6 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-006.jpg

6 Ocak, 7 Ocak, 8 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-005.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstasyonu’nun İki Yüzü06 Ocak 2022 Perşembe 05:05
  • Tam 5 Yıl Oldu06 Ocak 2022 Perşembe 04:04
  • Kırtasiyeci esnafı perişan06 Ocak 2022 Perşembe 03:03
  • İslam En İlerici Çağdır06 Ocak 2022 Perşembe 02:02
  • Başkent’te umduklarını bulamadılar05 Ocak 2022 Çarşamba 05:05
  • Gaz, fren, Şanzıman halimiz duman05 Ocak 2022 Çarşamba 04:04
  • Cebeci İnönü Stadı tamamen yıkıldı05 Ocak 2022 Çarşamba 03:03
  • Gençliğimiz05 Ocak 2022 Çarşamba 02:04
  • Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!04 Ocak 2022 Salı 10:29
  • Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnafı Erdoğan: “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin."04 Ocak 2022 Salı 04:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti