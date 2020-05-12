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Ankara hava durumu 6 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı -5 derece

Nem en yüksek %79

Nem en düşük %56

Rüzgar Batı yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-091.jpg

6 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

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6 Şubat, 7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-031.jpg

gazeteilksayfa.com

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