Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (06.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı -5 derece
Nem en yüksek %79
Nem en düşük %56
Rüzgar Batı yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
6 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
6 Şubat, 7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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