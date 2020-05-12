Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %78
Nem en düşük %36
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
7 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
7 Haziran, 8 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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