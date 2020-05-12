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Ankara hava durumu 7 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 9 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %59

Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-110.jpg

7 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-056.jpg

7 Mart, 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart, 11 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-055.jpg

gazeteilksayfa.com

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