Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %31
Rüzgar Güneybatı yönünden 25 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
7 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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