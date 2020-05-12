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Ankara hava durumu 7 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 7 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %31

Rüzgar Güneybatı yönünden 25 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-133.jpg

7 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-080.jpg

7 Nisan, 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-079.jpg

gazeteilksayfa.com

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