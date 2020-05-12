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Ankara hava durumu 7 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük %45

Rüzgar Güney yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (PUSLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-092.jpg

7 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-033.jpg

7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-032.jpg

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