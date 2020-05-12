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Ankara hava durumu 8 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %34

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-153.jpg

8 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

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8 Mayıs, 9 Mayıs, 10 Mayıs, 11 Mayıs, 12 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-101.jpg

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