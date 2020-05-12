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Ankara hava durumu 8 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %50

Rüzgar Batı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-duurumu.jpg

8 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-081.jpg

8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-080.jpg

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