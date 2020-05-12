Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %67
Rüzgar Güney yönünden 30 km/sa
Ankara'da bugün hava (KARLA KARIŞIK YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
8 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
8 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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