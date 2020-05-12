Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %91
Nem en düşük %32
Rüzgar Batı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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