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Ankara hava durumu 9 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %32

Rüzgar Batı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-176.jpg

9 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-126.jpg

9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-126.jpg

gazeteilksayfa.com

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