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Ankara hava durumu 9 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 5 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %47

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (KARLA KARIŞIK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-111.jpg

9 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-058.jpg

9 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-057.jpg

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