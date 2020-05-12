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Ankara hava durumu 9 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 20 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %33

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-154.jpg

9 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

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9 Mayıs, 10 Mayıs, 11 Mayıs, 12 Mayıs, 13 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-102.jpg

gazeteilksayfa.com

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