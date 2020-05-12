Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 4 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %64
Rüzgar Kuzey yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.