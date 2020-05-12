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Ankara hava durumu 9 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 4 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %64

Rüzgar Kuzey yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-094.jpg

9 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-035.jpg

9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-034.jpg

gazeteilksayfa.com

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