  • BIST 4.977,64
  • Altın 1067.763
  • Dolar 18.6288
  • Euro 19.4758
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara Su Kesintisi 01 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 01 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 01 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 01 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 01 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 01 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 01 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

01 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.12.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2022 15:00:00
Detay: Hacılar mahallesi 1436 caddede @ 110 Luk HDPE hattaki arıza nedeniyle 01/12/2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: Hacılar, hacıhasan ve ballıkpınar mahallelerinin bir kısmı.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.12.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.12.2022 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesinde dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılacakatır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesi ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 dini günler ne zaman?30 Kasım 2022 Çarşamba 15:35
  • Dünya şoförler günü nedir? Şoförler hangi zorlukları yaşarlar, uzun yol şoförleri yanlarında ne bulundurur?30 Kasım 2022 Çarşamba 15:23
  • Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem kim? Stephanie Frappart kimdir?30 Kasım 2022 Çarşamba 14:52
  • Ters ev nedir? Ankara’da ters ev nerede, girişi ücreti ne kadar? Ters evin içinde ne var?30 Kasım 2022 Çarşamba 13:12
  • Mamak'ta katliam var yalanını yayanlar kamu görevlilerine küfür ve hakaret etmiş30 Kasım 2022 Çarşamba 04:35
  • Terzi Çetinkaya: Sektörde eleman açığı var30 Kasım 2022 Çarşamba 04:35
  • Başkent Kart nedir, nasıl alınır? Başkent Kart bakiyemi nasıl öğrenirim?29 Kasım 2022 Salı 14:06
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sıcak yemek ikramı nerede, ne zaman yapılıyor?29 Kasım 2022 Salı 11:12
  • Murat Köse ABB’nin 2023 Mali Yılı Bütçesi’ni anlattı29 Kasım 2022 Salı 04:29
  • Pazar alışverişi eskisi kadar ilgi görmüyor; nere ucuzsa oraya gidiyor29 Kasım 2022 Salı 04:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti