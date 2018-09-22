Ankara Su Kesintisi 01 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 01 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 01 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?