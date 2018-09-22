Ankara Su Kesintisi 01 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 01 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 01 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 01 Aralık 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
01 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.12.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2022 15:00:00
Detay: Hacılar mahallesi 1436 caddede @ 110 Luk HDPE hattaki arıza nedeniyle 01/12/2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Hacılar, hacıhasan ve ballıkpınar mahallelerinin bir kısmı.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.12.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.12.2022 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesinde dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılacakatır.
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Sadık Ekiz Caddesi ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmı.
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