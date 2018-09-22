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Ankara Su Kesintisi 01 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 01 Kasım 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 01 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 01 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 01 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 01 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 01 Kasım 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

01 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2022 12:20:00
Detay:  PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi 113. Sokak üzerinde Ø 110’luk PVC boru içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Yeni Sanayi Mevki

Arıza Tarihi: 1.11.2022 22:00:00
Tamir Tarihi: 2.11.2022 07:00:00
Detay:  PLANLI SU KESİNTİSİ: Ana dağıtım şebekesi iyileştirme çalışması kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi, Karamustafa Caddesi ve İnönü Caddesi kesişiminde içme suyu ana bağlantı çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi,Zafer Mahallesi,Cumhuriyet Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi ve İstiklal Mahallesi Yeni Mahalle.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.11.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.11.2022 13:00:00
Detay: Bahçelerüstü mahallesi 69 sok içi 100 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arza nedeniyle saat 13:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Bahcelerüstü mahallesi

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