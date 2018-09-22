Ankara Su Kesintisi 02 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 02 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 02 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
02 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Şu anda ASKİ sistemlerinde kayıtlı bir kesinti veya çalışma bulunmamaktadır.
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