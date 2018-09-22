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Ankara Su Kesintisi 03 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 03 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 03 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 03 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 03 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 03 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 03 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

03 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.11.2022 07:15:00
Tamir Tarihi: 3.11.2022 10:00:00
Detay: Hasanoglan bahçelıevler mah opet benzınlık arkasındakı su arızasından kaynaklı saat 07/15 ile 10/00 saatlerı arası su kesıntısı yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler Mh Opet benzinlik ve çevresi.451 sk 4/B

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.11.2022 12:00:00
Detay: İsmetpaşa mah Hatip sk içerisindeki yenı hat döşeme esnasından kaynaklı saat 09/00 ile 12/00 saatlerı arası su kesıntısı yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Mh yeni hattan su alan aboneler.

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.11.2022 17:00:00
Detay: Güdül ilçesi salihler ve çağa mahallelerinde başkent elektrik bakım çalışması yapacağından su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Çağa Mahallesi Salihler Mahallesi

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