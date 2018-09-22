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Ankara Su Kesintisi 04 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 04 Aralık 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 04 Aralık 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 04 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 04 Aralık 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 04 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 04 Aralık 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

04 Aralık 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.12.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2022 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi Osmanlı Cad içinde 150 ik hdp borudaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Zirvekent Mahallesi.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.12.2022 09:40:00
Tamir Tarihi: 4.12.2022 13:00:00
Detay: Mustafa Kemal 331 Sokak içerisinde oluşan dağıtım şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 331. Sokak

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