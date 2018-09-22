Ankara Su Kesintisi 04 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 04 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 04 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 04 Kasım 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
04 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.11.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 4.11.2022 12:30:00
Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi eski bağlar cadde ile 1287 sokak kesişimi içerisinde 200 dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.11.2022 09:25:00
Tamir Tarihi: 4.11.2022 13:00:00
Detay: Arıza Tarihi: 4.11.2022 09:25:00 Tamir Tarihi: 4.11.2022 13:00:00 “PLANSIZ KESİNTİ SİNCAN İLÇESİ : Osmaniye Mah. Dağıtım hattında oluşan ariza nedeni ile Su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Osmaniye Köy İçi
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